В Госдуме предложили изменить основной принцип ОСАГО Депутат Нилов предложил оформлять полисы ОСАГО на водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам необходимо дать возможность оформлять полисы ОСАГО не только на автомобиль, но и на конкретного водителя, заявил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, подход, привязывающий ОСАГО к автомобилю, является ошибочным.

Страхуется ответственность конкретного гражданина, стало быть, у него должно быть право оформить полис на себя и пользоваться любым транспортным средством определенной категории. Но одновременно должна оставаться возможность купить полис на конкретный автомобиль. Это может быть выгоднее, если, например, в семье одна машина и несколько водителей, — пояснил парламентарий.

Он отметил, что пока это предложение не нашло поддержки в Центральном банке и Российском союзе автостраховщиков, но выразил надежду, что изменения с течением времени будут одобрены и приняты. По словам депутата, нововведение снимет и еще один вопрос — что делать, если нужно сесть за руль другого автомобиля.

Например, я еду с кем-то, и меня попросили некоторое время повести машину. В полис на автомобиль я не вписан. Но у меня есть своя страховка — и я сяду и поеду. А если вдруг произойдет ДТП и я буду виноват, то моя страховая компания компенсирует другому участнику движения причиненный ущерб, — объяснил Нилов.

Ранее правительство РФ отказалось от снижения стоимости ОСАГО для отечественных автомобилей. Соответствующий проект внес на рассмотрение сенатор Андрей Кутепов. В правительстве заявили, что положения документа не соответствуют принципу правовой определенности.