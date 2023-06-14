В Госдуме предложили исключить из школ и вузов «чуждые идеалы» Депутат ГД Кабышев предложил исключить из школ и вузов иностранные идеалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из российских школ и вузов необходимо исключить «чуждые идеалы и ценности», необходимо создать условия для развития интеллектуального и нравственного потенциала, необходимого для блага страны, считает глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. В беседе с «Парламентской газетой» депутат напомнил, что президент России Владимир Путин завил о недопустимости навязывания иностранных шаблонов в сфере образования.

Насаждение чуждых идеалов и ценностей, проведение реформ в сфере образования без учета исторических традиций и опыта предшествующих поколений разрушают фундамент культурного суверенитета, подрывают основы политической стабильности и государственности. На эту угрозу обращают внимание в Стратегии национальной безопасности России 2021 года, — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, в России необходимо построить качественную систему образования, которая будет формировать из школьников и студентов зрелых и ответственных личностей с чувством патриотического достоинства. Кабышев отметил, что будущее школ и вузов напрямую связано с суверенитетом страны. Сейчас система требует реформ, направленных на сохранение и укрепление традиций, пояснил парламентарий.

Он уточнил, что группа парламентариев планирует внести на рассмотрение в Госдуму соответствующий законопроект, который должен отвечать запросу современного общества. Документ призван уточнить принцип гуманистического характера образования. Кроме того, необходимо ввести принципиальное требование научной обоснованности изменения системы, добавил парламентарий. Школы и вузы должны отвечать уровню развития науки и техники. Также важно учитывать историческое наследие данной сферы и риски принимаемых решений. В связи с этим международная интеграция возможна только в логике безусловной приверженности общенациональным интересам и не может быть приоритетом, заключил Кабышев.

Депутат Госдумы Сергей Алтухов ранее предложил расширить критерии выдачи красных аттестатов школьникам. В качестве дополнительных критериев парламентарий назвал участие во внеурочной деятельности и волонтерских проектах.