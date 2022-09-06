В Госдуме предложили индексировать пенсии пожилым волонтерам Депутат ГД Костенко предложила индексировать пенсии пожилым волонтерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Пенсионеры-волонтеры, которые работают в некоммерческих и общественных организациях, приравнены к неработающим, что дает им право на индексацию их пенсий. Однако в Минтруда не учли, что человек может на безвозмездной основе работать в органе местного самоуправления и других муниципальных организациях. Распространить на них индексацию предложила заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

На сегодня как в некоммерческих, так и муниципальных организациях, большинство сотрудников (в том числе руководителей) трудятся на безвозмездной основе. Среди таких работников немало пенсионеров-волонтеров. Притом что эти люди <...> несут серьезную государственную ответственность перед страной и ее жителями, их пенсионные права сегодня нарушаются, — подчеркнула парламентарий.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева поддержала эту инициативу, а также отметила, что пенсионеров-волонтеров не так много. Она также подчеркнула, что права неработающих пожилых людей должны быть соблюдены.

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева ранее отметила, что процесс увольнения пенсионеров в российском законодательстве заметно отличается от других категорий работников. По ее словам, работающий пенсионер имеет право прекратить трудовую деятельность в любой момент, но при этом будет должен отработать две недели после расторжения договора. Индексация выплат, положенная неработающим пенсионерам, придет ему автоматически в следующем месяце.