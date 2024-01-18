В Госдуме предложили хоронить по-новому одну категорию россиян В Госдуме приняли в первом чтении поправки в законы о похоронах военнослужащих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Государственная дума 18 января приняла в первом чтении поправки в законы о похоронах участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны, а также ветеранов военной службы, сообщает «Парламентская газета». Изменения внесены в законы «О ветеранах» и «О погребении и похоронном деле».

Уточняется, что речь идет об установленных законом социальных гарантиях по оплате расходов на погребение. При анализе действующих норм были выявлены расхождения в объеме оплачиваемых ритуальных услуг и в их наименованиях, пояснила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. По ее словам, в случае принятия законопроекта виды оплачиваемых услуг по погребению уточнят.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым отдельные выплаты военнослужащим проиндексировали на 4,5%. Также изменения коснулись сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, уволенных с военной службы и проходивших военные сборы. Речь идет о единовременных пособиях, установленных частями 8 и 12 ст. 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что ключевой приоритет для властей — создавать условия, позволяющие в полной мере реализовать себя в различных сферах участникам спецоперации. Глава государства добавил, что вернувшиеся с Украины военнослужащие должны иметь все возможности для развития в отраслях экономики, бизнесе, органах власти любого уровня, местном самоуправлении.