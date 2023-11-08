В Госдуме предложили главе Минобра Оренбуржья пожить на зарплату учителя Депутат Лантратова призвала главу Минобра Оренбуржья пожить на зарплату учителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургским чиновникам стоит пожить на зарплату учителя, прежде чем высказываться на эту тему, отметила в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Яна Лантратова. Таким образом она прокомментировала заявление министра образования региона Алексея Пахомова. Ранее он заявил, что учителям не стоит повышать зарплаты.

Учителей в России не хватает. Основной причиной ухода педагогов из школ является как раз несоразмерная зарплатам нагрузка <...> Оренбургским чиновникам можно рекомендовать пожить на зарплату учителя, а потом уже выступать с громкими заявлениями, — отметила Лантратова.

Депутат подчеркнула, что регулярно посещает регионы и встречается с учителями, которые жалуются на катастрофически низкие зарплаты. По ее словам, чтобы увеличить доход, педагог вынужден брать несколько ставок. В результате преподаватели выгорают, потому что их работа еще и очень сложна.

Существующие программы поддержки проблему не решают. Каждый день в социальных сетях получаю десятки сообщений от учителей с просьбой поднять зарплаты, — добавила депутат.

Ранее Пахомов выступил против повышения зарплат учителям после жалобы педагога, который отметил, что многие его коллеги уехали в Москву. По словам министра, если просьбу преподавателей удовлетворить, то они будут идти в профессию за деньгами, а не по призванию.