В Госдуме предложили ФСИН проверить колонии на радикализм Вице-спикер Госдумы Даванков призвал провести в колониях проверку на радикализм

Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков призвал провести проверку на радикализм в российских колониях. Соответствующий запрос он направил на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадия Гостева, документ оказался в распоряжении NEWS.ru. Даванков также призвал проверить возможную вербовку находящихся в колониях заключенных в террористические организации.

Считаю необходимым провести комплексную централизованную проверку на насаждение радикальных течений религий в российских исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также на возможную вербовку российских заключенных в террористические организации, — говорится в письме.

Депутат обратил внимание, что в последнее время в России растет количество осужденных, связанных с деятельностью «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Следствием этого становится появление так называемых тюремных джамаатов. По словам Даванкова, захват заложников в ростовском СИЗО показал, что такие группы объединяют осужденных в организованные террористические ячейки.

Соответственно, террористы в российских тюрьмах и СИЗО будут предпринимать попытки совершения терактов в российских исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы или после освобождения, — считает депутат.

Ранее бывший сотрудник ростовского СИЗО № 1 рассказал, что в изоляторе не хватает сотрудников, а само здание очень ветхое. Он предположил, что по этой причине террористам не составило труда выдавить решетки на окнах.