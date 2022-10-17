В Госдуме предложили доработать закон о пропаганде в литературной классике Депутат ГД Соловьев: никаких ограничений для русской классической литературы не будет

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Сергей Соловьев

Никаких ограничений для русской классической литературы не будет, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев, тем самым, призвав Российский книжный союз не беспокоиться относительно законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды. Он подчеркнул, что ключевым словом в документе является именно «пропаганда» нетрадиционных семейных ценностей, которой нет в произведениях великих русских писателей.

Вряд ли классики русской литературы в своих выдающихся произведениях преследовали такие цели. <...> Я уверен, что никакого запрета и ограничений для русской классической литературы не будет, — сказал Соловьев.

Он отметил, что в Госдуме проходят общественные слушания «по этому важному для общества законопроекту», на котором должны «устранить недопонимания и конкретизировать предмет ограничений».

Сюжеты этих произведений настолько богаты содержанием великолепного русского языка, быта и образов русской природы и жизни, что, прочитав эти книги, узнаешь много важного о нашей русской культуре, — добавил парламентарий.

Ранее российские книгоиздатели выразили опасение, что закон о ЛГБТ-пропаганде грозит запретом для некоторых произведений классической литературы. При этом зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко призвала не подозревать депутатов в глупости из-за данного документа, подчеркнув, что для классики никаких ограничений не предусмотрено.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу говорится о том, что публичное одобрение и признание таких ценностей опасно не только для детей и молодежи, но и для всего российского общества. До этого запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.