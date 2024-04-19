В Госдуме предложили дополнить льготы для доноров Депутат Нилов: нужно сохранять дополнительный выходной донорам при смене работы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Донорам нужно добавить льгот: так необходимо сохранять им дополнительный выходной при смене работы, предложили депутаты от фракции ЛДПР. Инициатор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Парламентской газете», что необходимо исходить из принципа справедливости. По его словам, многие доноры жаловались на то, что не могли в течение года отгулять свой законный выходной из-за трудоустройства на новое место.

Нужно исходить из принципа справедливости: в данной ситуации речь идет о заработанных днях, которые должны сохраниться, — пояснил Нилов.

Он напомнил, что, когда работодатели уходили с российского рынка, некоторые доноры оказывались заложниками ситуации, так как были вынуждены сменить работу. Депутат отметил, что нужно дополнить статью Трудового кодекса, которая устанавливает гарантии для доноров, новой частью. Так, если человек уволится в течение года после сдачи крови, он сможет отгулять оставшиеся выходные на новом месте работы.

Терапевт Анастасия Тимощенко ранее рассказала, что регулярное донорство крови улучшает работу иммунной и кроветворной систем человека. По ее словам, данная процедура помогает при гемохроматозе — генетическом заболевании, связанном с нарушением обмена железа.