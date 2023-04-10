В Госдуме предложили дать шанс Twitter Депутат ГД Горелкин предложил возобновить диалог с Twitter после нововведений от Илона Маска

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Новое руководство микроблога Twitter пытается сделать социальную сеть политически нейтральной и поэтому площадка заслуживает того, чтобы быть разблокированной в России, заявил в своем Telegram-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Так он отреагировал на разблокировку российских ведомств на ресурсе — аккаунты МИД России и Минобороны теперь доступны читателям микроблога. А также, согласно решению владельца компании Илона Маска, плашкой о связи с государственными структурами были промаркированы британские и американские СМИ. Ранее это упоминание было только у изданий из Китая и России.

Я считаю, что самое время эту меру [блокировки Twitter] пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства. Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ. А для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России, — пишет Горелкин.

При этом депутат отметил, что пока российские ведомства, разблокированные в Twitter, не возобновляют работу на площадке, но и сам микроблог пока не доступен для пользователей в России без VPN-сервисов.

Ранее Илон Маск на своей странице в Twitter заявил, что люди сами должны решать, какие новости им читать. Так он отреагировал на критику со стороны пользователей, недовольных твитом зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который написал в микроблоге, что Украина никому не нужна, и вскоре она исчезнет. Юзеры требовали заблокировать аккаунт Медведева в санкционном порядке, но Маск заявил, что любые заявления являются пропагандой, поэтому нельзя выборочно кого-то банить за пропагандистские сентенции.