В Госдуме предложили блокировать сайты за ЛГБТ-пропаганду Депутат Хинштейн предложил блокировать сайты за ЛГБТ-пропаганду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил блокировать интернет-сайты за пропаганду ЛГБТ и педофилии. В беседе с РИА Новости он рассказал, что внес соответствующую поправку в законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Глава думского комитета по информполитике Хинштейн (ЕР) сообщил, что внес поправку в законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии — размещение ЛГБТ-пропаганды станет одним из оснований для блокировки сайтов, — говорится в сообщении агентства.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев также предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ. Поправка к соответствующему законопроекту предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

О том, как парламентарии хотят поменять законодательство и как это отразится на жизни представителей ЛГБТ — в материале NEWS.ru.