В ГД предложили «безжалостный« ответ на передачу российских активов Украине Журавлев предложил симметрично отвечать на планы США по изъятию активов России

Фото: Пресс-служба партии «Родина»

Алексей Журавлев

России стоит симметрично ответить на «воровство» отечественных активов, которое одобрит Белый дом, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, пока Москва предпринимает в этом направлении чересчур робкие шаги.

Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что президент Байден одобрит воровство российских активов, о котором объявил Конгресс США. Мы, в принципе, тоже предпринимаем в этом отношении некоторые меры — вводя внешнее управление на расположенных в России западных предприятиях, но, на мой взгляд, шаги в этом направлении пока чересчур робкие, — сказал собеседник.

Журавлев со ссылкой на данные Банка России напомнил, что в РФ имеются иностранные активы, прежде всего, доли в бизнесе, на $679 млрд. Эта сумма гораздо выше, чем арестовано на Западе золотовалютных резервов России, отметил депутат.

Нужно просто отвечать симметрично, в ответ на недружественные действия просто откусывать соответствующий кусок от этого пирога. Еще лучше — работать на опережение и уже сейчас изымать все, что американцы еще не успели вывести из страны, без жалости и сомнения, — резюмировал Журавлев.

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов 8 ноября. Согласно итогам, 40 человек проголосовали «за» и двое «против».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов повлечет за собой очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет, и тех, кто ими воспользуется. По его словам, Москва проработает ответ, но эти меры вряд ли будут зеркальными.