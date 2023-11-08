России стоит симметрично ответить на «воровство» отечественных активов, которое одобрит Белый дом, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, пока Москва предпринимает в этом направлении чересчур робкие шаги.
Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что президент Байден одобрит воровство российских активов, о котором объявил Конгресс США. Мы, в принципе, тоже предпринимаем в этом отношении некоторые меры — вводя внешнее управление на расположенных в России западных предприятиях, но, на мой взгляд, шаги в этом направлении пока чересчур робкие, — сказал собеседник.
Журавлев со ссылкой на данные Банка России напомнил, что в РФ имеются иностранные активы, прежде всего, доли в бизнесе, на $679 млрд. Эта сумма гораздо выше, чем арестовано на Западе золотовалютных резервов России, отметил депутат.
Нужно просто отвечать симметрично, в ответ на недружественные действия просто откусывать соответствующий кусок от этого пирога. Еще лучше — работать на опережение и уже сейчас изымать все, что американцы еще не успели вывести из страны, без жалости и сомнения, — резюмировал Журавлев.
Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов 8 ноября. Согласно итогам, 40 человек проголосовали «за» и двое «против».
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов повлечет за собой очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет, и тех, кто ими воспользуется. По его словам, Москва проработает ответ, но эти меры вряд ли будут зеркальными.