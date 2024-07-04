В Госдуме предложили 99-летней ветерану ВОВ дом престарелых вместо ремонта Депутат Нилов: потерявшую жилье ветерана ВОВ из Кусы переведут в дом престарелых

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Потерявшую жилье 99-летнюю труженицу тыла ВОВ из Кусы в Челябинской области могут перевести в дом престарелых, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что многие пожилые люди зачастую не хотят уезжать из своего жилья или же селят в своих квартирах детей и внуков.

Вообще 99-летнюю труженицу тыла могут перевести в дом престарелых. Бывает так, что пожилые люди просто не хотят уезжать из жилья. А бывает так, что выдают жилье, старики туда селят детей и внуков, соответственно, тоже никто не хочет выезжать, — пояснил Нилов.

Депутат уточнил, что в ситуации с пенсионеркой необходимо разбираться. По его словам, парламентарий уже обратился в прокуратуру для решения данного вопроса. Он добавил, что подобные случаи легко решаются.

Чаще вопросы с такой категорией граждан легко решаются. Их помещают и предлагают им проживание в доме престарелых. У них там питание, проживание и различные услуги для комфорта, — заключил Нилов.

Глава Томска Дмитрий Махиня ранее пообещал принять меры в отношении одного из своих заместителей, если он действительно выгнал с трибуны девушку, которая несла воду ветерану Великой Отечественной войны. Инцидент произошел во время парада в День Победы.