В Госдуме появится рабочая группа с представителями ЦБ Володин анонсировал создание рабочей группы с представителями ЦБ в Госдуме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать в нижней палате парламента рабочую группу с представителями Банка России. По его словам, эти меры позволят создавать и развивать полезные законодательные инициативы в области денежно-кредитной политики, передает РИА Новости.

Учитывая, что в ходе обсуждения основных направлений единой денежно-кредитной политики прозвучали предложения, может быть мы сделаем также как и ранее, сформируем рабочую группу. <...> Нам важно, чтобы мы с вами разговоры по важной теме взяли и конвертировали в законодательные инициативы, решения, и это сделать будет лучше всего с нашими коллегами из Центрального Банка, — сказал Володин.

Он подчеркнул, что со стороны парламентариев такую рабочую группу может возглавить зампред Госдумы Алексей Гордеев, а со стороны ЦБ — один из заместителей главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Ранее глава Банка России заявила, что не готова прогнозировать, когда российская экономика достигнет дна. По ее словам, ЦБ к концу года планирует представить новую концепцию по регулированию банковского сектора. Набиуллина добавила, что отток наличных в России за октябрь оказался меньше пиковых показателей февраля — марта: на уровне 100 млрд рублей.

По словам Набиуллиной, ЦБ пока не готов пойти на отмену обязательных резервных требований для банков. Каждый случай в вопросе продажи активов иностранных банков будет рассматриваться отдельно, пояснила она. Кроме того, регулятор не будет переносить срок закрытия сделки по продаже активов банка «Открытие». Сделка завершится до конца года.