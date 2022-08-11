В Госдуме потребовали ускорить запуск промышленной ипотеки

Депутаты Государственной Думы потребовали ускорить запуск программы промышленной ипотеки, а также предоставлять льготные займы на возведение промышленных зданий под залог строящихся индустриальных помещений, рассказал первый зампред думского экономического комитета Денис Кравченко в беседе с «Парламентской газетой».

В Комитете Госдумы по экономической политике предложили снизить до 7,6% размер страховых взносов для высококвалифицированных специалистов с зарплатой не менее чем 58 500 рублей, работающих на территории особой экономической зоны (ОЭЗ). Кроме того, законодатели заявили о необходимости создания фонда по развитию и поддержке индустриальных парков и промышленных технопарков, который должен покрыть часть расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт этих инфраструктур.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил создать промышленную ипотеку по ставке 5% годовых. Глава государства подчеркнул, что право на такие кредиты получат предприятия, готовые построить новые производства. По его словам, на проекты в рамках промкластеров льготные кредиты будут выдаваться на срок до 10 лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки. По его словам, он состоится уже осенью текущего года. Глава кабмина отметил, что ставка составит 5%. Он добавил, что это станет хорошей поддержкой для промышленности.