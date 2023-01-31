В Госдуме потребовали создать центры реабилитации для участников СВО Зампред комитета ГД Леонов заявил, что для участников СВО нужно создать реабилитационные центры

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В России необходимо создать центры поддержки и базы реабилитации для участников специальной военной операции на Украине и их семей, заявил в разговоре с URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов. Он подчеркнул, что в настоящее время военнослужащие, вернувшие из зоны проведения СВО, проходят соответствующие курсы по линии Минобороны. Однако очевидно, что этого недостаточно, считает Леонов.

Основная задача для государства сейчас — создать условия для тех ветеранов боевых действий, которые будут нуждаться в реабилитации. Мы неоднократно выходили с такой инициативой. Вносили законопроект о психологической реабилитации для тех, кто возвращается из зоны СВО, для членов их семей. К сожалению, мы получили отрицательный отзыв от правительства, — рассказал зампред комитета нижней палаты парламента.

Он уточнил, что проект сейчас находится в пакете законопроектов ГД. Леонов пообещал настаивать на том, чтобы предложения были рассмотрены. Чиновник добавил, что в настоящее время в России за пределами крупных городов очень сложно получить бесплатную психологическую помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с раненными в ходе специальной военной операции на Украине бойцами в клинической больнице в Видном. Он пообещал, что всем бойцам помогут с протезированием и реабилитацией.

Воробьев отметил, что в Подмосковье достаточно госпиталей с хорошим оборудованием, кроме того, создан Центр экзопротезирования пациентов. Он поручил обеспечить участников СВО программой сопровождения в реабилитации по разным направлениям, в том числе во время протезирования.