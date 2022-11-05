В Госдуме потребовали от США вернуть России Аляску Депутат ГД Тумусов призвал США вернуть России Аляску

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Депутат Госдумы Федот Тумусов призвал Соединенные Штаты вернуть России Аляску. Таким образом он прокомментировал публикацию в The Wall Street Journal о «правах» США на остров Врангеля в Северном Ледовитом океане, сообщает «Газета.Ru».

Парламентарий подчеркнул, что остров принадлежит России и останется в ее составе. Он напомнил, что неотчуждаемость российских территорий закреплена в Конституции.

Мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля, — сказал Тумусов.

Он добавил, что считает возвращение Аляски справедливым, поскольку американские власти «даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи».

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Вашингтон должен забрать у России остров Врангеля. По мнению авторов статьи, эта территория принадлежит Америке, но Россия удерживает ее на протяжении почти 100 лет — с 1924 года. Они также выразили опасение, что расположенная на острове российская военная база может стать угрозой суверенитету США.