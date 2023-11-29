В Госдуме потребовали от маркетплейсов не публиковать фото раздетых детей Депутат Буцкая: фото голых детей на маркетплейсах могут провоцировать педофилов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В рекламе подгузников, белья и других детских товаров на маркетплейсах не должны использоваться фотографии полураздетых и обнаженных детей, заявила первый заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В беседе с «Парламентской газетой» депутат пояснила, что подобные изображения могут стимулировать нездоровый интерес у педофилов.

Парламентарий рассказала, что к ней обратилась избирательница, недоумевающая, почему модераторы торговых площадок не блокируют отзывы покупателей, содержащие фотографии обнаженных детей. По словам автора обращения, подобные публикации могут вызвать повышенное внимание у людей с расстройствами психики на сексуальной почве, в то время как для покупателей достаточно фотографий самих изделий и их характеристик.

Автор приводит конкретные примеры и подчеркивает, что подобные публикации избыточны, ведь ребенку не​важно, как сидит на теле то или иное нижнее белье. Действительно, для демонстрации <...> детских товаров отсутствует необходимость размещения фотографий детей в полураздетом или раздетом виде, — согласилась депутат.

Она подчеркнула, что направила в Генпрокуратуру запрос о проверке интернет-магазинов на предмет соблюдения прав детей и противодействия нетрадиционным сексуальным отношениям.

Коллега Буцкой по думскому комитету Виталий Милонов добавил, что если в профессионально сделанной рекламе используется изображение довольного младенца в подгузниках, это никого не беспокоит. По словам политика, картинки с голыми пупсами, в частности с амурами и купидонами, «многих умиляют».

Но «мамкин дизайн» на маркетплейсах не всегда соответствует нашим представлениям об этике. И если используются обнаженные фотографии, не соответствующие приличиям, это не очень хорошо, — высказал мнение законодатель.

Он уточнил, что маркетплейсы действительно можно обязать отправлять отзывы пользователей на премодерацию, и выразил уверенность, что те откликнутся на призыв убрать излишне фривольные картинки. При этом Милонов призвал «не перегнуть палку» в этом вопросе.

Ранее Виталий Милонов заявил, что для гармоничного развития семьи в ней должно быть более пяти детей. Парламентарий пояснил, что опирается только на свой собственный опыт.