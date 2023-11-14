В Госдуме поспорили о значении высшего образования для женщин Депутат Пилипенко призвала не отговаривать женщин от высшего образования

Фото: duma.gov.ru

Ольга Пилипенко

Уровень образования женщины важен для экономики страны, заявила в беседе с НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Она не согласилась с призывом «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования», прозвучавшим ранее из уст члена Совета Федерации от Челябинской области Маргариты Павловой.

Как пояснила Пилипенко, образованность влияет на общественное здоровье, а от грамотности напрямую зависит развитие экономики. Кроме того, по ее словам, отказ женщины от образования и возможности карьерного роста будет означать, что и семья в целом тоже не будет стремиться к достижению успеха.

Чем успешнее женщина в семье, тем успешнее семья. Человек <...> получает не только профессиональные знания и навыки. Это и культура, и интеллект, и общение. Человек получает умение получать знания. Высшее образование — это не просто образование для карьеры, это образ мыслей. Для страны это важно, — подчеркнула парламентарий.

Она также обратила внимание, что многие женщины не рожают детей из-за боязни увольнения с работы. Поэтому им нужны дополнительные гарантии от государства, помимо материнского капитала, который обеспечивает будущее ребенка, но не самой женщины, объяснила Пилипенко.

Ранее сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что девушек в России необходимо переориентировать с получения образования на роды. По словам политика, молодые россиянки сегодня ориентированы на получение образования и построение карьеры, а в результате женщина, не реализовавшая себя к 40 годам как мать, «не знает, что такое домашний очаг».