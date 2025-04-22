В Госдуме посоветовали Зеленскому навечно запереться в бункере Депутат Хамитов призвал Зеленского изолироваться от России в бункере

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Владимир Зеленский

Депутат Госдумы Амир Хамитов от «Новых людей» призвал президента Украины Владимира Зеленского навечно запереться в бункере, чтобы полностью оградить себя от всего, что связано с Россией. Так он прокомментировал тот факт, что Киев приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод «Турецкий поток», передает РИА Новости.

Хочется напомнить Зеленскому, что для того, чтобы полностью оградить себя от всего, так или иначе связанного с Россией, мало отказаться от газа. Лучше всего навечно запереться в подземном бункере, запретить поставлять себе продукты и одежду, к производству которых россияне имеют хоть какое-то отношение, — сказал Хамитов.

До этого депутат сравнил Зеленского с героем анекдота про бедного и богатого друзей. Парламентарий вспомнил шутку, как один приятель пожалел другого и взял его на работу. Однако спустя время это не привело ни к чему хорошему. Он подчеркнул, что Зеленскому не привыкать быть похожим на героев анекдотов.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на высказывания американского сенатора Марко Рубио о возможной смене приоритетов Вашингтона в отношении конфликта на Украине. По словам публициста, США перешли от обещаний «закончить конфликт за 24 часа» к «двигаемся дальше».