В Госдуме посмеялись над жалобой Зеленского на разваленный ВПК Украины Депутат Говырин: ВПК Украины уничтожила не Россия, а киевские казнокрады

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Развал военно-промышленного комплекса Украины связан с тотальным казнокрадством в стране, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, причина краха ВПК также кроется в решении президента Владимира Зеленского отдать управление «Укроборонпромом» иностранным союзникам. Поэтому главе государства стоит искать причину нынешних бед Киева в себе.

В развале военно-промышленного комплекса Украины виноваты никак не россияне, а 30 лет деградации и тотальное казнокрадство на Украине. Примечательно, что пять лет назад на Украине на законодательном уровне было разрешено незаконное обогащение. А ведь когда-то, после распада СССР Украина имела, доставшийся в наследие очень развитый промышленный сектор, но разрушила все: собственный флот, авиастроение, танкостроение и другие направления военной промышленности, — объяснил Говырин.

Депутат также добавил, что американские корпорации, в том числе управляемые Джорджем Соросом, «оперативно расчленили» концерн «Укроборонпром», упразднили некоторые активы, а также передали в частное пользование ряд предприятий. Он добавил, что в России даже в сложные периоды не избавлялись от научно-исследовательских организаций. Более того, в годы после перестройки множество российских предприятий, наоборот, нарастили свой потенциал.

Были и сложные времена, но в России была проведена глубокая модернизация, достигнуты реальные результаты испытаний, которые заставляют дрожать НАТО, — заключил депутат.

Ранее Говырин заявил, что Зеленский является лидером в «попрошайничестве и сверхпотреблении». Именно по этой причине, по его мнению, глава государства собирается на саммит в Швейцарию не ради урегулирования конфликта в регионе, а «на ежегодный часовой салон».