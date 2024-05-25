«Как ребенок»: депутат высмеял слова Зеленского о легитимности Путина Депутат Толмачев: обида Зеленского на Путина приблизила Украину к бездне

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как обиженный ребенок, называя главу РФ Владимира Путина «нелегитимным», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, Зеленский «с каждым днем все сильнее проваливается в бездну».

С каждым днем Зеленский все сильнее проваливается в бездну и ведëт себя, как обиженный ребенок. Сегодня в ответ на то, что Россия перестала признавать его легитимным президентом Украины, Зеленский решил ответить тем же — назвал Владимира Путина незаконно избранным. Он, наверное, не в курсе, что весь мир признает нашего президента легитимным — в том числе хозяева Зеленского из Вашингтона, — добавил Толмачев.

Накануне Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая, когда истек срок его полномочий. Он порекомендовал обратиться к законам и Конституции Украины для ответа на этот вопрос, однако не уточнил, о каких именно статьях документа идет речь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского на посту главы государства подошла к концу. Российский лидер, говоря о переговорах с Украиной, отметил, что вопрос об этом отнюдь не праздный. Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и всегда готова к российско-украинскому диалогу о мирном урегулировании конфликта.