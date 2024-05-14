В Госдуме пошутили над депутатами после восьмичасового заседания Володин пошутил над депутатами под конец восьмичасового заседания

Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин пошутил над депутатами, собиравшимися идти после восьмичасового заседания, передает корреспондент NEWS.ru. Парламентарии, в частности, утверждали кандидатуры на посты федеральных министров.

Коллеги, не расходимся! Мы работаем с вами без 30, даже без 20 секунд восемь часов, — пошутил спикер Госдумы.

Он также с юмором поинтересовался, какие будут предложения на оставшееся время. На это один из депутатов крикнул: «Разойтись».

Ранее стало известно, что Госдума утвердила новый состав кабинета министров РФ. Среди прочих, были одобрены кандидатуры Антона Силуанова (министр финансов), Оксаны Лут (министр сельского хозяйства), Михаила Дегтярева (министр спорта), Антона Алиханова (министр промышленности и торговли) и Романа Старовойта (министр транспорта).

До этого президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должность премьер-министра России Михаила Мишустина. Он станет председателем правительства Российской Федерации второй раз, впервые заняв данную должность в январе 2020 года, когда второй кабмин Дмитрия Медведева ушел в отставку.