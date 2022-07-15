В Госдуме поручили проработать вопрос разовой выплаты для детей Донбасса Володин поручил проработать вопрос о введении разовой выплаты для детей Донбасса перед началом учебного года

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил решить вопрос о введении разовой выплаты для детей Донбасса перед началом учебного года. Сумма единоразовой финансовой поддержки составит 10 тысяч рублей. С предложением учредить данную инициативу выступила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Фрагмент выступления Володина опубликовали в Telegram-канале Daily Storm.

Уважаемые коллеги, нет возражений, если мы поручим двум профильным комитетам проработать эти вопросы и затем доложить депутатам Государственной думы? Возражений нет. Давайте мы проработаем этот вопрос, — заявил Володин.

Ранее «Ведомости» сообщили, что как минимум в 59 субъектах России ввели собственные выплаты или льготы для участников действий на Украине и членов их семей. Суммы выплат для семьи погибшего военного в разных регионах составляют от одного до трех миллионов рублей. Кроме того, из резервных фондов некоторых местных правительств будут осуществляться выплаты за ранение.

20 июня в России утвердили порядок установления размера выплат для сотрудников государственных организаций, отправляющихся в командировку в Донбасс. Направленные в ДНР и ЛНР работники получат за поездку зарплату в двойном размере. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.