В Госдуме предложили РКН снять блокировку с Twitter Депутат Госдумы Ткачев обратился в Роскомнадзор по вопросу разблокировки Twitter

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Антон Ткачев направил главе Роскомнадзора Андрею Липову запрос на проверку Twitter с просьбой рассмотреть возможность снятия блокировки с соцсети, передает РИА Новости. В документе парламентарий попросил оценить, изменилась ли за последнее время политика компании.

В связи со сменой владельца политика социальной сети уже меняется. Компания также сообщила, что удалит все учетные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также дает себе право удалять твиты, распространяющие манифесты или другой преступный контент, — говорится в документе.

Роскомнадзор заблокировал Twitter в марте, доступ к ресурсу был ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля. Основной причиной было названо распространение площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». С марта 2021 года Роскомнадзор ограничивал доступ к социальной сети путем замедления работы сервиса. Речь шла об ограничении на мобильных и стационарных устройствах на территории России.

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск ранее рассказал, что хотел приобрести сервис для создания общественной платформы. По задумке бизнесмена, внутри нее каждый смог бы свободно высказываться в рамках закона.