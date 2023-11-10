В Госдуме пообещали заняться автовладельцами, скручивающими пробег Депутат Толмачев: в скручивании пробега можно усмотреть признаки мошенничества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме займутся проблемой скручивания пробега на поддержанных машинах, заявил член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru. Законодатель отметил, что в подобных действиях есть признаки мошенничества.

В скручивании пробега можно усмотреть признаки мошенничества. Ведь недобросовестный продавец извлекает выгоду из того, что вводит в заблуждение покупателя. Явление достаточно массовое, и нам, законодателям, безусловно, нужно обратить на него более пристальное внимание. Ведь скрученный пробег, пусть и опосредованно, влияет на безопасность. На новой машине часто едешь в другой манере, чем на «старушке», и, не зная об истинном возрасте, можно попасть в беду, — подчеркнул Толмачев.

Депутат отметил, что нужна детальная проработка вопроса, в том числе точная оценка общественной опасности деяния. Скрученный пробег сейчас находится в «серой» законодательной зоне, и это часто вводит продавцов в соблазн «омолодить» машину и продать дороже, считает член комитета по транспорту Госдумы.

Ранее скручивание автопробега назвал мошенничеством и юрист Александр Хаминский. По его словам, зачастую этим занимается не владелец, а частные перекупщики или даже официальные автосалоны. Перед покупкой машины он посоветовал водителям проверять ее историю в одном из платных сервисов, а также проводить диагностику на станции техобслуживания.