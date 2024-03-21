В Госдуме пообещали уничтожать всех французских солдат на Украине Депутат Толстой: ВС РФ будут уничтожать всех французских солдат на Украине

Российские военные будут ликвидировать всех французских военнослужащих, которые отправятся в зону боевых действий на Украине, заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в интервью телеканалу BFMTV. По его словам, желание президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска на украинскую территорию провоцирует третью мировую войну.

Мы убьем всех французских солдат, которые придут на украинскую землю. <...> Вы, французы, которые хотите прийти с солдатами в Одессу, вы провоцируете третью мировую войну, — сказал Толстой.

Он подчеркнул, что в настоящее время на территории Украины насчитывается 13 тысяч иностранных наемников и среди них 367 человек — это граждане Франции. Толстой также выразил уверенность, что Украина никогда не будет существовать в границах, которые были до начала специальной военной операции России. По словам вице-спикера ГД, для РФ это «экзистенциальный вопрос».

Военный политолог Александр Перенджиев ранее заявил, что ВС РФ разобьют французских военных по их прибытии на Украину не в считанные дни, а в считанные часы. По его мнению, ВСУ имеют «хоть какой-то» боевой опыт, а французская армия привыкла воевать лишь с «аборигенами». Эксперт считает, что полагаясь на французов, Украина рискует серьезно просчитаться.