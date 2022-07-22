Депутат Госдумы Виктор Соболев считает, что в настоящее время одним из важнейших вопросов для РФ остается установление контроля над территориями Луганской и Донецкой областей. В беседе с NEWS.ru парламентарий выразил мнение, что России важно обезопасить их от «каких-либо ударов со стороны Украины», после чего ВС РФ приступят к «полному освобождению уже всей Новороссии».