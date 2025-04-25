Единственным ответом является поражение целей на территории Украины. То есть каждый такой эпизод должен оборачиваться сущим кошмаром для Украины, чтобы жители этой территории сами возненавидели Зеленского и свою эту армию за то, что они такое делают. Я считаю, что нужно стереть с лица земли несколько военных подразделений, которые сейчас там есть. И то же самое касается целей, связанных с Генштабом Украины. Я думаю, что очень хорошее должно быть огневое поражение. За одного нашего погибшего военного должны тысячи украинских гробов выезжать, — сказал Милонов.