Поражение подразделений ВСУ должно стать ответом за подрыв машины, который унес жизнь заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Ярослава Москалика, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, необходимо устроить «сущий кошмар», чтобы жители Украины возненавидели своего президента Владимира Зеленского.
Единственным ответом является поражение целей на территории Украины. То есть каждый такой эпизод должен оборачиваться сущим кошмаром для Украины, чтобы жители этой территории сами возненавидели Зеленского и свою эту армию за то, что они такое делают. Я считаю, что нужно стереть с лица земли несколько военных подразделений, которые сейчас там есть. И то же самое касается целей, связанных с Генштабом Украины. Я думаю, что очень хорошее должно быть огневое поражение. За одного нашего погибшего военного должны тысячи украинских гробов выезжать, — сказал Милонов.
Ранее депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Украина устроила взрыв машины в Балашихе и убийство Москалика для срыва переговоров России и США. По его словам, Киев готов пойти на любые провокации, мешающие достижению мирного соглашения.