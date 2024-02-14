В Госдуме пообещали следить за выполнением закона о «наливайках» Депутат Гусев: регионы должны разобраться с закрытием питейных заведений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума проконтролирует выполнение нового закона о праве регионов запрещать продажу пива в розлив, заявил в беседе с «360» первый зампредседателя парламентского комитета по контролю Дмитрий Гусев. По его словам, регионы должны на местах разобраться, какие заведения необходимо закрыть.

Регионам дали право принимать такие решения, потому что это их прежде всего касается, они там, на земле, лучше знают, где закрывать, а где нет, чтобы это не мешало людям и прекращало спаивать население, — подчеркнул депутат.

По его словам, запрет продавать пиво вне ресторанов и баров и закрытие таких точек в жилых домах станут не единственными методами борьбы с «наливайками». Парламентарий уточнил, что дополнительные меры обсудили с отраслевыми ассоциациями, а производители поддержали меры по регулированию торговли пивом в розлив навынос. Это снизит процент продаж контрафактных напитков и, соответственно, отравлений граждан.

Гусев выразил уверенность в работоспособности закона о расширении полномочий регионов. Парламентарий пообещал, что комитет по контролю будет осуществлять мониторинг ситуации и в случае необходимости примет дополнительные меры.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий спектр полномочий региональных властей для борьбы с «наливайками» и ужесточающий требования к алкогольной продукции. Закон наделяет региональные власти правом вводить ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на ближайших к ним территориях.