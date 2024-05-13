В Госдуме пообещали следить за расселением пострадавших белгородцев Депутат Останина: пострадавшим белгородцам компенсируют жилплощадь

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с NEWS.ru пообещала следить за расселением пострадавших белгородцев. Парламентарий подчеркнула, что компенсировать жилплощадь людям будут без кредитов и ипотек. По ее словам, все те, кто остался без жилья, получат компенсацию.

Белгородская область находится в зоне особо пристального внимания со стороны правительства в части выделения бюджетных средств. Как только будут сформированы потребности, эти средства будут незамедлительно выделены. Если кто-то остался на улице не размещенным, мы незамедлительно отреагируем. Конечно же, компенсировать жилье будут без кредитов, без ипотек, равноценно тому, что было. Люди не по собственной вине жилье потеряли, — пояснила Останина.

По словам парламентария, возвращение жилья не должно стать проблемой самих граждан. Депутат добавила, что точные суммы компенсаций пострадавшим пока неизвестны. В связи с этим говорить об увеличении этих сумм пока рано.

Суммы компенсаций пока неизвестны, поэтому пока что рано говорить об увеличении этой суммы. Еще не было такого, чтобы власть не откликнулась на проблемы людей, и они бы остались на улице, — заключила Останина.

Ранее стало известно, что специалисты закончили поисково-спасательные работы и разбор завалов в многоэтажном жилом доме в Белгороде, который обстреляли Вооруженные силы Украины. Согласно информации МЧС РФ, удалось спасти 17 человек, однако 15 местных жителей погибли.