В Госдуме пообещали разобраться с правовым статусом ЧВК Картаполов: Госдума скоро представит предложения по определению правового статуса ЧВК

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Госдума готовит предложения об определении правового статуса частных военных компаний (ЧВК) в России. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. По его словам, варианты решения данного вопроса будут представлены уже в ближайшее время.

Многое из того, что касается выполнения ЧВК задач в зоне СВО, уже урегулировано, но необходимо ещё определить основополагающие положения: что такое ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в нашей правовой структуре. Вот этим мы занимаемся действительно. Я полагаю, что в ближайшее время решим и предложим варианты, — сказал депутат.

Он подчеркнул, что в данном случае речь не идет «о легализации», По словам Картаполова, законодатели намерены сформировать правовой статус компаний в соответствии с российским законодательством.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без подписания контракта с Министерством обороны у бойцов частных военных компаний в России не будет никаких правовых и социальных гарантий. Кроме этого, он отметил, что необходимо внести изменения в законодательство, согласно которым статус ЧВК будет официально закреплен. Российский лидер подчеркнул, что в скором времени депутаты и Минобороны приведут ситуацию в порядок.

До этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что высшие эшелоны власти противятся легализации частных военных компаний в России.