В Госдуме пообещали «панихиду» желающим досмотреть российские танкеры Депутат Журавлев: попытка досмотра танкеров РФ чревата конфликтом

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На досмотры российских танкеров не осмелится ни одно государство мира, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, если кто-то примет подобные меры, то флот ВС РФ сможет дать мощный отпор, и это будет не уроком, а скорее «панихидой». Таким образом депутат отреагировал на планы Дании проверять российские танкеры в рамках нового пакета санкций Евросоюза.

Считаю, что на досмотры наших танкеров ни одно государство в мире не осмелится, потому что российский флот любому может организовать грамотный и мощный отпор, который будет уже не уроком, а скорее панихидой, — заявил Журавлев.

«Истекающий слюной от ненависти» Евросоюз толкает на прямой конфликт с Россией крошечную Данию, добавил депутат. Копенгаген однако упирается, потому что находится ближе к реальности, чем ЕС.

В Копенгагене, похоже, все-таки ближе к реальности, чем в Брюсселе, поэтому понимают, что в случае военного столкновения от страны не то что портов, вообще может ничего не остаться, — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета санкций Евросоюз обяжет Данию проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью. Речь идет о судах, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки. Соответствующий маршрутом перевозится около 60% от общего объемов поставок.