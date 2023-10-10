В Госдуме пообещали отстоять льготный проезд многодетным по платным дорогам Депутат Буцкая: многодетные семьи отправили на бесплатные дороги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для многодетных семей необходимо организовать льготный проезд по платным дорогам, заявила в беседе с «Парламентской газетой» первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она уточнила, что пока Минтранс не может решить этот вопрос в связи с техническими сложностями, из-за чего многодетные семьи ездят по платным и бесплатным дорогам на общих основаниях. Однако, по словам депутата, пути решения проблемы существуют.

Как напоминает издание, сегодня закон позволяет бесплатно ездить по платным дорогам школьным автобусам, почтовым машинам и спасательным службам. Буцкая выступила с предложением Минтрансу РФ распространить эту льготу и на многодетные семьи. Однако в ведомстве ответили, что это затруднительно из-за технических особенностей работы систем оплаты. Так, оборудование распознает только вид транспорта и не может определить категорию пользователя. В связи с этим в министерстве предложили многодетным экономить за счет уже существующих программ лояльности и абонементов.

По сути, многодетные семьи отправили на бесплатные дороги. <...> Но это не тот подход, с которым мы можем согласиться, и мы будем добиваться глубокой проработки вопроса, — пообещала депутат.

Инициативу поддержал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с изданием он отметил, что выходом из ситуации может стать выдача многодетным специальных устройств или введение компенсации платы за проезд.

Можно выдать специальные транспондеры с определенным лимитом поездок либо компенсировать затраты при представлении платежных документов, — предложил законодатель.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с предложением платить россиянам по 10 тысяч рублей за долгую жизнь в браке. Парламентарий уточнила, что в Хакасии такая мера поддержки пар уже действует, и ее необходимо расширить на все регионы России.