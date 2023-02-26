В Госдуме пообещали ВСУ неприятный сюрприз при попытке наступления на Крым Депутат ГД Шеремет: ВСУ ждет неприятный сюрприз при попытке наступления на Крым

Фото: Министерство обороны РФ

Украинские войска ожидает неприятный сюрприз, если они решатся напасть на Крым и нанести удары по Белгородской области, как и всякий агрессор они получат отпор, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Таким образом он прокомментировал заявление начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого о предстоящем наступлении ВСУ. Парламентарий назвал его слова популизмом, сообщает РИА Новости.

Это все популистские заявления, элемент информационной войны, чтобы оправдать те потери, которые нанесут украинские националисты на фронте и хоть как-то поднять упавший боевой дух. Но украинским националистам стоит знать, что в случае агрессии их ждет очень неприятный сюрприз. У России хватит решимости сполна ответить любому агрессору, — сказал депутат.

Шеремет добавил, что заявления украинских властей и военных о грядущем наступлении рассчитаны на западных спонсоров. Таким образом Киев добивается от них продолжения поставок оружия и боеприпасов.

Ранее Скибицкий заявил, что в ходе весеннего наступления ВСУ рассчитывают «вбить клин в российский фронт на юге», чтобы отрезать Крымом и материковой части России, взять под свой контроль полуостров и другие бывшие регионы Украины. Он добавил, что планируется также нанести удары по территории РФ, в частности, по Белгородской области, с целью уничтожения военной техники и складов.