В Госдуме пообещали наказать Киев за атаку на Белгород Депутат Колунов: за гибель жителей Белгорода командование ВСУ будут судить

Фото: МО Украины

Новая атака беспилотников ВСУ на Белгород, в результате чего два человека погибли и более 10 получили ранения, не останется безнаказанной, пообещал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, причастные к смерти мирных жителей рано или поздно пойдут под суд.

Рано или поздно, когда мировые элиты сменятся, командованию ВСУ и руководству киевской хунты придется предстать перед международным судом. Судить их точно будут, как судили нацистов в Нюрнберге. Когда — вопрос времени, но это обязательно случится, — выразил уверенность парламентарий.

Он добавил, что виновные не смогут избежать возмездия, даже несмотря на то, что сейчас Запад закрывает глаза на преступления Киева.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины мирных жителей региона возросло до 19. По его словам, система ПВО в течение дня 14 марта сработала три раза над Белгородом и Белгородским районом. Сбито 11 воздушных целей на подлете к городу.

По мнению военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, ударами по Белгородской области ВСУ пытаются привлечь внимание прессы и западных стран. Он считает это «показательными акциями», которыми ВСУ рассчитывают получить дополнительное финансирование от Запада.