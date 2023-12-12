В Госдуме пообещали американскому генералу на Украине «билет в один конец» Шеремет: приезд на Украину станет для генерала США Агуто билетом в один конец

Фото: МО США

Антонио Агуто

Приезд на Украину станет для американского генерала Антонио Агуто билетом в один конец, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, это поставит крест на его карьере. Он напомнил, что в последние годы на Украину приезжали многие политики и наемники. Одни «выброшены на свалку истории», другие — «давно гниют в земле», передает его слова РИА Новости.

Вот и американскому генералу следовало бы хорошо призадуматься, какой приговор он сам себе собственноручно подписывает. Приезд на Украину станет для него билетом в один конец, так как поставит крест на его карьере, — сказал он.

О том, что Пентагон отправит на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, сообщила газета New York Times. Американский офицер будет помогать военачальникам ВСУ в разработке новой стратегии. Предполагается, что он пробудет на Украине длительное время. При этом его присутствие в Киеве может стать шагом Вашингтона к отказу от неразмещения на Украине своих военных советников на постоянной основе, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что подготовка украинских солдат по американскому образцу ожидаемых результатов не принесла. По мнению экспертов, по этой причине контрнаступление ВСУ оказалось безуспешным.