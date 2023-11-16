В Госдуме похвалили Зеленского за сравнение Авдеевки с Артемовском Депутат Госдумы Журавлев: Авдеевку ждет судьба Артемовска

Фото: МО Украины

Сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским ситуации под Авдеевкой с боевыми действиями вокруг Артемовска стало «благоприятным знаком», рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий объяснил, что слова лидера соседней страны говорят о «катастрофе» ВСУ в Авдеевке.

Если такие аналогии даже Зеленскому приходят в голову, это для нашей армии весьма благоприятный знак, очевидно, ситуация для ВСУ в Авдеевке катастрофическая. Любопытно, кстати, что и Артемовск, который киевские власти упорно называют Бахмутом, публично упоминается впервые с тех пор, как был взят под контроль ВС РФ, — добавил Журавлев.

Депутат предположил, что в Киеве используют слово «Бахмут», так как руководство Украины считает населенный пункт «своим», ведь официально ВСУ не признали потерю города. По мнению Журавлева, Артемовск «просто исчез из сводок».

Точно такой же, уверен, вскоре будет и судьба Авдеевки, ее возьмут под контроль ВС РФ, кольцо вокруг нее медленно, но верно сжимается, а когда над городской администрацией поднимут, наконец, российский триколор, Зеленский о ее существовании попросту забудет. Как вскоре ему придется забыть и о других населенных пунктах, которые мы все равно рано или поздно возьмем под контроль, — подытожил Журавлев.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ранее заявил, что 2024 год станет поворотным в конфликте на Украине. По его словам, ВСУ будут продолжать наступление. Со стороны Запада же потребуется еще больше антироссийских санкций и помощи Киеву с системой противовоздушной обороны, подчеркнул он.