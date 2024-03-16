В Госдуме похвалили Пупо за поддержку русской культуры Депутат Говырин: выступивший в Кремле певец Пупо поддержал русскую культуру

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Энцо Гинацци

Легенда итальянской эстрады Энцо Гинацци, известный под псевдонимом Пупо, выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца и открыто поддержал русскую культуру, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, символично, что в первый день президентских выборов в России и итальянский исполнитель собрал полный Кремль.

Пупо — единственный итальянский артист, который открыто поддержал русскую культуру. Он выступил за то, что нельзя смешивать политику и культуру, и сказал: «Мое мнение, что сеять семена неприязни, которые ведут к бойкоту русской культуры, это невыносимо во всех смыслах, так что мы говорим не только о русской культуре, но и о мировой культуре, поскольку выдающиеся русские деятели сделали много не только для своего Отечества, но и для всей планеты», — передает Говырин.

Сам концерт в Кремле депутат назвал гимном дружбы двух народов. По его мнению, другие итальянские артисты могли бы последовать примеру своего соотечественника. Парламентарий напомнил слова самого артиста, который накануне поездки подчеркнул, что «едет в Россию не ради денег или жажды славы».

Как настоящий артист и патриот, он, имея опыт на сцене длиной в 50 лет, высказывает свою внушительную позицию и те ценности, которые считает нужными. Он, несмотря на то, что сам истинный умный итальянец и живет в Италии, искренне не понимает, почему Запад, включая Италию, навязывает свою антироссийскую позицию и заставляет думать так, как мы не хотим. Он считает, что нельзя делить мир на плохих и хороших и никакие другие народы не могут влиять на тысячелетнюю культуру другой страны, — считают в Госдуме.

Говырин выразил уверенность в том, что певец приехал в Россию, чтобы продолжать продвигать итальянскую поп-культуру. Когда его детям говорят в Италии, что их папа ездит выступать с концертами в Россию, то они всегда отмечают ту любовь, которую дарит итальянским исполнителям русский народ, подчеркнул депутат. Как считает российский парламентарий, искусство никогда не использовалось в политических целях, не должно и сейчас.

По словам депутата, он искренне рад, что Пупо отстаивает пророссийскую позицию, что культура, искусство и творчество принадлежат народу, а не тем, кто стоит у власти, заключил депутат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад не дотягивает даже до уровня варваров в вопросе «отмены» русской культуры. Она подчеркнула, что у России богатое наследие, которое невозможно просто стереть.