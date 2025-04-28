В Госдуме подсказали россиянам, где можно узнать актуальные вакансии Депутат Нилов: соискатели могут узнать вакансии через портал «Работа России»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Соискатели могут узнать об актуальных вакансиях через портал «Работа России», заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, этот ресурс является федеральным банком данных и предоставляет широкие возможности для поиска работы и профессионального развития. Также парламентарий подчеркнул, что портал позволяет не только найти работу, но и пройти профессиональную переподготовку.

У нас сегодня на рынке труда спрос на рабочую силу. [Помогают привлечь сотрудников] зарплата, социальный престиж профессии, переподготовка, профориентация, разъяснение информации. Есть такой портал в государственной системе «Работа России». Многие не знают про него. А это тем временем наш федеральный банк вакансий, туда можно и резюме разместить, и посмотреть работодателей, кого ищут на рынке труда, и подобрать себе профессию. Можно переобучиться, допобразование получить, — пояснил Нилов.

Ранее стало известно, что правительство подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025–2027 годов. Согласно ему, власти начнут выявлять неработающих граждан трудоспособного возраста. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уже одобрила документ.