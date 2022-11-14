В Госдуме подготовили законопроект против лжепсихологов Депутат Кузнецова: законопроект против лжепсихологов опубликуют в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа над законопроектом о психологической помощи вышла на финальную стадию, в ближайшее время он будет опубликован, рассказала «Парламентской газете» вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Документ закрепит само понятие психологической помощи в правовом поле и определит, кто может ее оказывать. По словам парламентария, законопроект также поможет развитию качественной психологической помощи и решит проблему неквалифицированных специалистов, которые зачастую вредят своим пациентам и подрывают доверие к психологам в целом.

Нам важно сохранить все хорошее, что уже наработано, и дать возможность качественной психологической помощи развиваться дальше. <...> Мы работаем с Минздравом и другими ведомствами, с профессиональным сообществом, чтобы законопроект не был каким-то «космическим», оторванным от реальности, а был максимально предметным. Чтобы он помогал людям здесь и сейчас и работал на перспективу, — заявила Кузнецова.

Депутат уточнила, что на данный момент порядок оказания психологической помощи отрегулирован лишь в государственных ведомствах — Минпросвещения, МЧС, Минздраве. Единого закона, который регламентировал бы эту сферу, пока в России не действует. Парламентарий уточнила, что из-за этого среди психологов могут встречаться лжеспециалисты, которые могут вредить своим пациентам, а также в целом подрывают доверие к представителям этой профессии.

Психиатр Андрей Шмилович ранее рассказал, что обезопасить себя от неквалифицированного специалиста в области психологии и психотерапии сразу же часто невозможно — его некомпетентность обычно выявляется уже на сеансе. По его словам, дилетант может использовать практики, в которых будет прослеживаться нечто непрофессиональное. Врач также добавил, что такие специалисты могут становиться «советчиками» и напрямую вмешиваться в личное пространство пациента, говоря ему, что делать в тех или иных ситуациях.