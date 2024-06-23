В Госдуме подготовили ко второму чтению закон о Байкале Депутаты ГД добавили возможность сплошной вырубки в законопроект о Байкале

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Депутаты Государственной думы внесли изменения в законопроект об охране озера Байкал, поправки были подготовлены ко второму чтению проекта, документ опубликовал в Telegram-канале член комитета Госдумы по экологии Николай Будуев. По его словам, обновленная версия учитывает поступившие предложения и замечания. В ней говорится о сохранении возможности сплошной вырубки.

Наконец-то появился текст проекта федерального закона № 387575-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране озера Байкал“», подготовленный ко второму чтению с учетом поступивших поправок, предложений и замечаний, — написал депутат.

Согласно документу, законопроект об охране Байкала также предлагается дополнить понятием частной собственности на участки. В общей сложности планируется изменить четыре статьи закона. Обсуждение поправок пройдет на заседании экспертного совета 24 июня.

Ранее Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха отреагировало на видеоролик, в котором видны пятна нефтепродуктов на реке Вилюй ниже причала Якутской топливно-энергетической компании. В ведомстве назвали это фейком. В министерстве подчеркнули, что на местах отбора проб пятна от нефтепродуктов найдены не были.