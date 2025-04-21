В Госдуме поделились ожиданиями от нового папы римского Депутат Толмачев: новый папа римский может продолжить курс на сближение с РПЦ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здание Государственной думы РФ

Депутат Госдумы Александр Толмачев не исключил, что новый папа римский продолжит курс на сближение РПЦ и католической церкви. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что понтифику следует посвятить свою работу достижению мира.

Папа римский Франциск сделал вклад в укрепление взаимодействия и общения католической и Русской православной церквей. Первый папа из Нового Света высоко ставил русскую культуру. Одним из его любимых авторов был Федор Достоевский. Выражаю надежду, что новый папа римский продолжит курс на взаимодействие с Русской православной церковью и посвятит свою работу достижению мира на нашей планете. Соболезнования пастве римского престола, — сказал Толмачев.

Ранее председатель Всемирного союза староверов и друг понтифика Леонид Севастьянов заявил, что смерть папы римского Франциска после Пасхи символично подчеркивает его святость. По его словам, понтифик был человеком с большой буквы, так как всю жизнь всячески доказывал истинность христианства.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в 08:35 по московскому времени. По словам кардинала Кевина Фаррелла, вся жизнь понтифика была посвящена служению Богу и церкви. Он добавил, что избрание нового папы римского пройдет в течение ближайших 15–20 дней.