Гурулёв поддержал выдвижение экс-заключенных ЧВК «Вагнер» в депутаты

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Участники специальной военной операции обладают достаточными компетенциями для выдвижения в депутаты и дальнейшей работы в рамках должности, заявил URA.RU член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв. По его словам, это касается и бывших заключенных в составе ЧВК «Вагнер».

Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину. Причем даже в ЧВК «Вагнер», где довольно жесткий подход к выполнению боевых задач, — заявил Гурулёв.

Люди, которые окончили военные академии, имеют специальность муниципального управления и могут заняться политикой, добавил он.

Журналистка Фарида Рустамова в своем Telegram-канале заметила, что закон «О выборах депутатов Государственной думы» запрещает осужденным за совершение тяжкого преступления избираться в течение 10 лет после погашения судимости.

Ранее стало известно о планах властей выдвигать на выборах 2023 года участников спецоперации, добровольцев и волонтеров с Донбасса. Данную информацию подтвердили представители трех политических партий России.

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев поддержал идею, предположив, что таким образом участники СВО смогут продвинуться по социальной лестнице. Его коллега от партии КПРФ Денис Парфенов отметил, что людям надоели звезды эстрады в политике, поэтому военных начнут продвигать на ближайших выборах.