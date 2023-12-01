В Госдуме поддержали россиянок, сделавших фото с икрой на Красной площади Депутат Метелев: фото с икрой на Красной площади показывают благополучие России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские, задержавшие несколько дней назад девушек за фотосессию на Красной площади с баранками и бутербродами с икрой, допустили ошибку, считает депутат Госдумы Артем Метелев. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что подобным способом авторы хотели продемонстрировать благополучие России, и посоветовал правоохранителям обратить внимание на реальные нарушения общественного порядка.

Считаю, что у полиции и так должно хватать хлопот. Свое внимание лучше направить на нарушения общественного порядка, а не случайных прохожих, которые, очевидно, таким перфомансом пытаются сказать всему миру: в России все в порядке, не дождетесь, — объяснил парламентарий.

Полиция Москвы 28 ноября задержала девушек, которые хотели устроить на Красной площади фотосессию в русской стилистике — в длинных шубах, с баранками и бутербродами с икрой. Дежуривший у Кремля полицейский заявил москвичкам, что фотографироваться на Красной площади с красной икрой «запрещено законом». Девушек отвезли в отдел полиции, где продержали 2,5 часа. После того, как задержанные рассказали, что не принимали участия в каких незаконных акциях, они были отпущены без составления протокола.