В Госдуме поддержали практику наказаний за неотражение атак ВСУ Депутат ГД Соболев: практика наказаний за неотражение атак ВСУ должна быть

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В отечественном судопроизводстве должна быть практика наказаний за неотражение атак армий противника, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Таким образом он прокомментировал приговор 2-го Западного окружного военного суда двум офицерам ВС РФ.

Если они действительно нарушили правила боевого дежурства и в результате халатного отношения к обязанностям такое произошло, конечно, они виновны. Я думаю, должна быть такая практика, если при нарушении своевременно не отражена атака. Вина есть. Я думаю, это серьезно. И такая практика будет в дальнейшем, — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что майор Дмитрий Дмитраков и подполковник Анатолий Бондарев были признаны виновными в нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России и приговорены к четырем годам лишения свободы каждый. Такой приговор был впервые вынесен в истории России. Свою вину осужденные не признали и намерены обжаловать вердикт.

Предметом судебного разбирательства в отношении Дмитракова и Бондарева стала атака ВСУ, произошедшая в апреле 2022 года. Со стороны Харьковской области, предположительно, ракетами «Точка-У» был обстрелян склад боеприпасов и техники в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. В результате погибли семь военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники.