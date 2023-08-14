В Госдуме поддержали идею ужесточить наказание за съемку работы ПВО Депутат ГД Швыткин поддержал идею ужесточить наказание за съемку работы ПВО

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В России необходимо ужесточить наказание за съемку работы средств противовоздушной обороны (ПВО), военных и стратегических объектов, чтобы ВСУ было сложнее вычислять их месторасположение, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с Lenta.ru парламентарий отметил, что видео- или фотосъемка таких объектов должна быть недопустимой.

К сожалению, имеются факты, когда наши средства ПВО сбивают тот или иной объект со стороны ВСУ, и в это время кто-либо производит фото- или видеосъемку, что недопустимо. <...> Подобного рода меры должны быть закреплены в законодательстве, здесь нужно продумать степень ответственности, это другой вопрос, — подчеркнул депутат.

По словам Швыткина, необходимо отрегулировать данный вопрос на законодательном уровне. Он отметил, что уже выступал с подобным предложением, когда беспилотники выявляли с помощью видеофиксации российские средства ПВО и стратегические объекты. Парламентарий добавил, что БПЛА не только наносят урон, но и занимаются разведкой.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что власти республики планируют в ближайшее время предложить ужесточить наказание за распространение в публичном поле фото- и видеоматериалов с указанием местоположения военных и стратегических объектов, работы ПВО и других оборонных систем. По его мнению, люди, которые занимаются публикацией подобных сведений, являются «пособниками врага».