В Госдуме поддержали идею учета доходов россиян в тарифах на ЖКУ Депутат ГД Алексеенко поддержал идею учитывать доходы россиян при повышении тарифов на ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идею учитывать доходы россиян при повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, с которой выступил общественный совет при Минстрое, поддержали в Госдуме. Член комитета по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко в беседе с Lenta.ru заявил, что любая инициатива, направленная на снижение финансовой нагрузки на граждан, может только приветствоваться. Депутат назвал такую схему формирования тарифов «здравой мыслью», однако напомнил, что есть действующие меры господдержки, позволяющие семьям с низким доходом компенсировать траты на коммуналку.

Мысль здравая. Но вообще-то у нас есть определенные субсидии в зависимости от дохода семьи. Если коммунальные платежи занимают определенную в ней долю, превышающую в среднем по стране 20%, а где-то в регионах 10-12%, люди вправе рассчитывать на субсидию, — заявил парламентарий.

Любая норма, позволяющая снизить финансовую нагрузку на семьи, по словам депутата, «может только приветствоваться».

В общественном совете при Минстрое ранее предложили повышать тарифы на ЖКУ с учетом платежеспособности жильцов. Глава комиссии по ЖКХ Ирина Булгакова отметила, что если более 30% жителей не могут оплатить ЖКУ, это значит, что в регионе «что-то не то с тарифами».

Ранее эксперты фонда «Институт экономики города» предложили изменить порядок сбора оплаты за ЖКУ, чтобы деньги переводились не напрямую управляющей компании, а на специальные счета. Идею также поддержали в Госдуме, где напомнили, что сейчас расходы на содержание жилья полностью оплачиваются авансом, хотя заранее УК следует платить только 30% стоимости, по словам члена профильного комитета Павла Качкаева. По словам депутата, предлагаемые поправки могут внести на рассмотрение Госдумы в 2023 году.