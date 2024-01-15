В Госдуме поддержали идею «маркировать» концерты под фонограмму Депутат Певцов: концерты под фонограмму являются обманом зрителя

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Концерты под фонограмму являются обманом зрителя, поэтому российских артистов, выступающих под запись, могут обязать делать отметки об этом в анонсах своих выступлений, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» первый замглавы комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. Он подчеркнул, что в парламентарии готовы рассмотреть соответствующий законопроект в 2024 году.

Получается, что артист присутствует на сцене не полностью, а только своим внешним видом, но не голосом. Нужно быть честным со зрителем, поэтому инициативу, если она поступит, будем рассматривать, — отметил Певцов.

Он добавил, что организовать концерт с использованием фонограммы стоит гораздо дешевле, чем использовать живой звук, поэтому и цена билетов на такие шоу должна быть ниже.

Издание пишет, что законопроект, обязывающий организаторов выступлений информировать зрителей на афишах об использовании фонограммы, вносили на рассмотрение Госдумы еще в 2013 году. В случае нарушения организаторов предлагали штрафовать и возмещать зрителям стоимость билетов. В парламентском комитете по культуре документ тогда отклонили, указав, что Гражданский кодекс слишком широко трактует понятие фонограммы.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев вновь вышел на сцену впервые за последние два года. Отмечается, что артист пел сам, без фонограммы.