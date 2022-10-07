Вместо секс-просвета: в ГД поддержали идею начальной военной подготовки Депутат ГД Останина поддержала идею курсов начальной военной подготовки для молодежи

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Председатель комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поддержала предложение депутата Яны Лантратовой возродить курсы начальной военной подготовки для молодых людей призывного возраста, пишет «Газета. Ru». По ее мнению, благодаря таким курсам школьники не станут поднимать мины на улицах, научатся бережно обращаться с оружием и будут «готовы ко всему».

[Следует] вернуть в наши образовательные учреждения курсы начальной военной подготовки. Чтобы наши дети имели навыки обращения с оружием, <...> понимали, что всякое оружие, в том числе спортивный пистолет, несет в себе угрозу, и дома самостоятельно не вздумали покупать спортивные пистолеты или что-то еще, — сказала она.

По словам Останиной, в связи с военно-политической обстановкой в России детям, привыкшим к мирной жизни, придется жить «в чрезвычайных условиях». Депутат заявила, что в этих условиях они нередко оказываются беззащитны и их необходимо готовить к чрезвычайным ситуациям.

Не секс-просвет в школах внедрять, а к этому готовить надо. Чтобы мальчишки были мужчинами, а женщины — настоящими женщинами, которые всегда готовы прийти им на помощь, — заключила она.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Министерства обороны России Сергею Шойгу с предложением возродить «на фоне складывающейся военно-политической обстановки» бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для граждан призывного возраста. По ее словам, такие кружки, включающие в себя тактическую подготовку, обучение навыкам стрельбы и ухода за оружием, а также обращение с современной военной экипировкой, позволят повысить готовность к армейской службе, а также получить и закрепить навыки до призыва на военную службу.