В Госдуме поддержали идею делать вейпы невкусными Депутат Хамзаев: вейпы следует делать без добавления ароматизаторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме поддержали идею Росмолодежи делать вейпы невкусными, запретив добавлять в них пищевые ароматизаторы, например, ванилин, какао или пряности. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев рассказал «Парламентской газете», что такая мера сделает электронные средства доставки никотина непривлекательными для покупателей, в первую очередь для подростков.

Вейпы вредны и взрослым, и тем более детям. Поэтому мы будем добиваться, чтобы полностью запретить их в нашей стране. Это моя принципиальная позиция и многих моих коллег, — отметил парламентарий.

По словам депутата, привлекательные запахи вейпов в первую очередь рассчитаны на несовершеннолетних. Хамзаев напомнил, что в России приняли закон, приравнивающий электронные средства курения к сигаретам. Он призвал полицейских внимательно следить за деятельностью табачных магазинов, чтобы выявлять нарушения. Парламентарий подчеркнул, что правительство сняло мораторий на проверки таких торговых точек до 1 января 2025 года.

Глава движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская ранее заявила, что за продажу вейпов несовершеннолетним необходимо ввести уголовную ответственность. Она предложила обязать всех производителей подобных устройств получать сертификацию.